Bimbo morto a Sharm el Sheikh: archiviata l’inchiesta a Palermo, prosegue quella in Egitto



L’inchiesta sulla morte di Andrea Mirabile, il bambino di 6 anni deceduto un anno fa a Sharm el Sheikh mentre era in vacanza con i genitori in un resort di lusso, è stata archiviata dal gip di Palermo dopo la richiesta della Procura. In Egitto è ancora in corso l’indagine a carico del medico locale che ebbe in cura il piccolo, che dovrebbe concludersi con un rinvio a giudizio.

