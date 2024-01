Bollettino Covid, in Italia 38.737 nuovi casi e 371 morti nella settimana 28 dicembre-3 gennaio: i dati



In leggero calo tutti i dati Covid in Italia, anche se potrebbe contribuire il rallentamento di test e notifiche durante le feste di Natale. Nell’ultima settimana i nuovi casi sono stati 38.736, il 5,7% in meno della settimana precedente.

In leggero calo tutti i dati Covid in Italia, anche se potrebbe contribuire il rallentamento di test e notifiche durante le feste di Natale. Nell'ultima settimana i nuovi casi sono stati 38.736, il 5,7% in meno della settimana precedente.

