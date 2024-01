Bologna, donna trovata morta in casa dopo settimane: si indaga per omicidio



Aperto dalla Procura di Bologna un fascicolo d’inchiesta contro ignoti per omicidio per fare luce sulla morte di Francesca Migliano, la 52enne trovata senza vita due mattine fa nel suo appartamento di via Cartolerie.

