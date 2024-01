Bologna, limite a 30 Km/h. In città ci sono già molti meno incidenti: -21% in due settimane



Secondo i dati dello stesso Comune, nello stesso periodo dello scorso anno a Bologna c’erano stati 25 sinistri in più, 14 incidenti in più con feriti, un mortale in più. In questi quindici giorni è calato anche del 27,3% il numero di pedoni coinvolti negli incidenti. Numeri incoraggianti dopo le polemiche.

