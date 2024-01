Cagliari, 16enne investito e ucciso da una Fiat Panda nei pressi del McDonald’s: era sulle strisce



Il conducente dell’auto si è fermato subito, immediati i soccorsi rivelatisi purtroppo inutili per il giovane. L’incidente stradale è avvenuto in Via Peretti nella zona a nord di Cagliari.

