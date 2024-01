Calano gli studenti iscritti all’ora di religione, il sindacato dei docenti: “Dato lieve e fisiologico”



Per Orazio Ruscica, presidente dello Snadir, si tratta di un normale calo, dimostrato dal fatto che non ci si avvale di religione nelle zone più industrializzate. L’intervista a Fanpage.it: “Il ribasso è molto lieve, fisiologico e non determinante, nel complesso, sui numeri generali degli studenti”.

