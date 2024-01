Chi era Loris Sabatucci, lo youtuber morto in un incidente aereo in Spagna



Lo youtuber italiano Loris Sabatucci è morto in un grave incidente aereo in Spagna, avvenuto lo scorso 30 dicembre. Il 48enne, piacentino di origini ma da anni risiedeva a Milano, aveva la passione per il volo e le auto di grossa cilindrata. Sabatucci era stato anche protagonista di vicende giudiziarie, accusato di contrabbando di sigarette e traffico di stupefacenti.

