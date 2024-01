Chi sciopera oggi 24 gennaio 2024, a rischio i trasporti: gli orari garantiti città per città



Per la giornata di oggi, mercoledì 24 gennaio 2024, è stato indetto uno sciopero nazionale dei trasporti. I principali sindacati di categoria hanno organizzato la contestazione per protestare “contro la politica di disinvestimento del servizio pubblico” e per chiedere “aumenti salariali adeguati”. Verranno tuttavia rispettate le fasce di garanzia previste dalla legge.

Continua a leggere



Per la giornata di oggi, mercoledì 24 gennaio 2024, è stato indetto uno sciopero nazionale dei trasporti. I principali sindacati di categoria hanno organizzato la contestazione per protestare “contro la politica di disinvestimento del servizio pubblico” e per chiedere “aumenti salariali adeguati”. Verranno tuttavia rispettate le fasce di garanzia previste dalla legge.

Continua a leggere

Continua a leggere