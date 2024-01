Chiede di far uscire prima il figlio da scuola, ma non è il papà: smascherato dagli insegnanti



Uno uomo si è presentato in una scuola di Mel, in provincia di Belluno, dicendo di essere il papà di un alunno e chiedendo di poterlo portare via prima della fine delle lezioni. Ma insegnanti e bidelli hanno scoperto che lo sconosciuto non aveva nulla a che fare con il bambino. Il preside dell’istituto ha mandato una mail ai genitori per avvisarli dell’accaduto.

