Cinghiate, insulti e minacce al figlio 11enne disabile, papà incastrato dai video: “Tutti sapevano”



L’uomo è stato arrestato dai poliziotti della Squadra mobile di Sassari in flagranza differita. Per incastrarlo è stato necessario l’utilizzo di intercettazioni ambientali audio e video nell’abitazione. Per gli inquirenti le violenze sull’11enne avvenivano con la silenziosa complicità dei parenti.

Continua a leggere



L’uomo è stato arrestato dai poliziotti della Squadra mobile di Sassari in flagranza differita. Per incastrarlo è stato necessario l’utilizzo di intercettazioni ambientali audio e video nell’abitazione. Per gli inquirenti le violenze sull’11enne avvenivano con la silenziosa complicità dei parenti.

Continua a leggere

Continua a leggere