Come riscuotere i premi della Lotteria Italia 2023-2024 e dove verificare i biglietti vincenti



I proprietari dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2023-2024 avranno sei mesi di tempo per riscuotere la vincita in denaro: ecco come fare. Stasera l’estrazione fortunata durante la trasmissione “Affari tuoi” condotta da Amadeus su Rai 1.

Continua a leggere



I proprietari dei biglietti vincenti della Lotteria Italia 2023-2024 avranno sei mesi di tempo per riscuotere la vincita in denaro: ecco come fare. Stasera l’estrazione fortunata durante la trasmissione “Affari tuoi” condotta da Amadeus su Rai 1.

Continua a leggere

Continua a leggere