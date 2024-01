Compra biglietto del Gratta e Vinci con amici, incassa 2 milioni e non li divide: “Mentono, sono miei”



È salito sul banco degli imputati il piastrellista 34enne che nel 2021 ha vinto 2 milioni di euro al Gratta e Vinci ed è stato accusato da due amici di non aver diviso i soldi, infrangendo un patto preso in precedenza. “Sono tutte bugie, non c’era alcun accordo di spartizione”, ha ribadito l’uomo.

