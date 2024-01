Condannata a 13 anni Lorena Lanceri, “vivandiera” e amante di Matteo Messina Denaro



Lorena Lanceri, la donna che per mesi ha accudito durante la latitanza il capo di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro, è stata condannata a 13 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa.

Continua a leggere



Lorena Lanceri, la donna che per mesi ha accudito durante la latitanza il capo di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro, è stata condannata a 13 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa.

Continua a leggere

Continua a leggere