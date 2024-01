Condannati tre attivisti di Ultima Generazione a Bologna: “Ma hanno agito con alto valore morale”



Tre attivisti di Ultima Generazione sono stati condannati a sei mesi con pena sospesa per aver bloccato per un’ora la tangenziale Nord di Bologna per protestare contro il cambiamento climatico. Il giudice ha tuttavia concessole circostanze generiche per aver agito per un alto valore morale.

