Continua la protesta degli agricoltori: previsti nuovi cortei e presidi da Nord a Sud



Non si ferma la protesta degli agricoltori che sta mobilitando ormai da giorni lavoratori del settore in diversi Paesi europei e in Italia, da Nord a Sud. Oggi, mercoledì 31 gennaio, ancora manifestazioni in Sardegna, mentre a Verona è stato organizzato un presidio in occasione dell’inaugurazione di Fieragricola. Attesi cortei a Cuneo e nel Novarese.

Continua a leggere



Non si ferma la protesta degli agricoltori che sta mobilitando ormai da giorni lavoratori del settore in diversi Paesi europei e in Italia, da Nord a Sud. Oggi, mercoledì 31 gennaio, ancora manifestazioni in Sardegna, mentre a Verona è stato organizzato un presidio in occasione dell’inaugurazione di Fieragricola. Attesi cortei a Cuneo e nel Novarese.

Continua a leggere

Continua a leggere