Cosa sappiamo del crollo del solaio alla festa di matrimonio a Pistoia: tra i 30 feriti anche gli sposi



Ancora da accertare le cause del crollo del pavimento del ristorante nell’ex Convento di Giaccherino, a Pistoia: tra i 30 feriti sei sono stati trasportati in ospedale in codice rossa. Nessuno di loro fortunatamente è in pericolo di vita.

