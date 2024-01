Cosa sappiamo su Filippo Mosca, il 29enne detenuto in carcere in Romania da 9 mesi in condizioni disumane



Filippo Mosca, 29 anni, è detenuto all’estero da 9 mesi in una cella del carcere di Porta Alba di Costanza in Romania con l’accusa di traffico internazionale di stupefacenti. Il giovane che in Italia era incensurato è stato condannato in primo grado a 8 anni e 6 mesi di reclusione in Romania e al momento si trova in una cella con altre 24 persone in condizioni igienico-sanitarie precarie.

