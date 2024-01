Costretta a trascinarsi perché senza rampa per disabili nel condominio: “Intervento nei prossimi giorni”



Mariolina Brocca, 48 anni, ha raccontato alla stampa di essere “costretta a trascinarsi sui gradini” per poter entrare nel proprio condominio di via Ravel, a Genova. La donna vive in un alloggio popolare insieme alla famiglia ed è affetta da una malattia degenerativa. L’azienda regionale Arte: “Interverremo nei prossimi giorni per iniziare i lavori per realizzare la rampa per le carrozzine”

