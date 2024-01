“Costretti a pagare la parrucca per mia moglie malata perché la nostra regione non dà fondi, è ingiusto”



Maria ha scoperto di avere un mieloma multiplo. La chemioterapia ha portato alla caduta dei capelli. Lei è originaria di Agrigento e il marito la aiuta ad affrontare la malattia. È stato lui a scoprire che Regione Sicilia non ha ancora stanziato fondi per l’acquisto di parrucche per le pazienti oncologiche: “È ingiusto”, spiega l’uomo a Fanpage.it.

