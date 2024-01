Crolla il solaio durante una festa di matrimonio a Pistoia: 60 feriti, anche bimbi. Quattro sono gravi



È pesante il bilancio (ancora provvisorio) dell’incidente avvenuto in ex convento adibito a locale feste, dove era in corso una cerimonia di matrimonio, alla periferia di Pistoia, in località Pontelungo.

Continua a leggere



È pesante il bilancio (ancora provvisorio) dell’incidente avvenuto in ex convento adibito a locale feste, dove era in corso una cerimonia di matrimonio, alla periferia di Pistoia, in località Pontelungo.

Continua a leggere

Continua a leggere