Crollo della Funivia del Mottarone, si apre il processo per la strage in cui morirono 14 persone



Si apre questa mattina il processo per il crollo della Funivia del Mottarone, avvenuto il 23 maggio del 2021. Nella strage morirono 14 persone, tra cui un bimbo di 5 anni trasportato in ospedale in gravissime condizioni. Tutte le tappe della vicenda dal crollo della Funivia all’inizio del processo.

