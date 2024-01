Da 9 mesi in carcere in Romania per droga, la madre denuncia: “Filippo in cella in condizioni inumane”



Filippo Mosca, 29 anni, da 9 mesi si trova in carcere per droga in Romania dopo la condanna ricevuta in primo grado. Secondo la madre, il ragazzo sarebbe in cella con altre 24 persone e avrebbe subito violenze, rischiando anche l’accoltellamento.

Continua a leggere



Filippo Mosca, 29 anni, da 9 mesi si trova in carcere per droga in Romania dopo la condanna ricevuta in primo grado. Secondo la madre, il ragazzo sarebbe in cella con altre 24 persone e avrebbe subito violenze, rischiando anche l’accoltellamento.

Continua a leggere

Continua a leggere