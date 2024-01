Danneggiato da ignoti il cavo di una seggiovia a Cervinia: i carabinieri indagano su autori e movente



La fune in acciaio dell’impianto di risalita di Cielo alto, a Cervinia, è stata danneggiata da ignoti e la società che gestisce il comprensorio ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. I militari dell’Arma sono al lavoro per scoprire gli autori e il movente alla base del gesto. Si tratterebbe del terzo episodio di questo tipo avvenuto in pochi anni.

Continua a leggere



La fune in acciaio dell’impianto di risalita di Cielo alto, a Cervinia, è stata danneggiata da ignoti e la società che gestisce il comprensorio ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. I militari dell’Arma sono al lavoro per scoprire gli autori e il movente alla base del gesto. Si tratterebbe del terzo episodio di questo tipo avvenuto in pochi anni.

Continua a leggere

Continua a leggere