Donna muore travolta da treno Intercity alla stazione di Chivasso: ritardi sulla linea Torino-Milano



Dramma alla stazione ferroviaria di Chivasso (Torino), dove una donna è stata travolta da un treno Intercity notte sul binario 2 per cause che sono ancora in via di accertamento. Disagi e ritardi alla linea ferroviaria.

