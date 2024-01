Donne uccise a Naro, oggi l’autopsia. La figlia di Maria Rus: “Mamma era carbonizzata, voglio la verità”



Il 24enne romeno sottoposto a fermo per il duplice omicidio e vilipendio di cadavere delle due donne uccise a Naro era noto a carabinieri e Procura perché già di recente indagato per furto e incendio. Lunedì arrivano i Ris in Sicilia.

