Duplice femminicidio a Naro: fermato un 24enne. È lo stesso che ha chiamato il 118 dopo il delitto



Due donne romene sono trovate morte in diverse abitazioni nel comune in provincia di Agrigento, una in un lago di sangue e l’altra carbonizzata. In serata è arrivata la notizia del fermo di un 24enne, loro connazionale.

