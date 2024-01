È tornato in Italia il 20enne attaccato da uno squalo in Australia. Il papà: “Matteo è sfinito”



Matteo Mariotti lo scorso 9 dicembre è stato aggredito in una spiaggia in Australia: uno squalo gli ha letteralmente portato via una gamba. Nei giorni scorsi è tornata a Parma ed ora proseguirà le cure e la riabilitazione all’istituto ortopedico Rizzoli di Bologna. Il racconto del padre.

