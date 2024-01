Elicottero carico di sciatori si schianta, morti tre turisti italiani in Canada



Tra le vittime dell’incidente in elicottero in Canada Heiner junior Oberrauch, detto Heinzl, mentre suo fratello Jakob Oberrauch, ad del gruppo imprenditoriale Sportler, è rimasto ferito. A bordo almeno sette persone che praticavano Heliski sulle montagne a nord di Terrace, in Canada. Si tratta di una pratica dello sci che si serve di un elicottero come mezzo di risalita.

Continua a leggere



Tra le vittime dell’incidente in elicottero in Canada Heiner junior Oberrauch, detto Heinzl, mentre suo fratello Jakob Oberrauch, ad del gruppo imprenditoriale Sportler, è rimasto ferito. A bordo almeno sette persone che praticavano Heliski sulle montagne a nord di Terrace, in Canada. Si tratta di una pratica dello sci che si serve di un elicottero come mezzo di risalita.

Continua a leggere

Continua a leggere