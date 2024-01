Entra in tabaccheria e chiede aiuto, “Papà vuole farmi sposare”: 14enne scappa e denuncia il padre



“Mio padre mi ha picchiata perché non voglio sposarmi” avrebbe detto la ragazzina residente nel Padovano. L’uomo è stato denunciato a piede libero per maltrattamenti in famiglia e la 14enne allontanata da casa in attesa delle indagini.

Continua a leggere



“Mio padre mi ha picchiata perché non voglio sposarmi” avrebbe detto la ragazzina residente nel Padovano. L’uomo è stato denunciato a piede libero per maltrattamenti in famiglia e la 14enne allontanata da casa in attesa delle indagini.

Continua a leggere

Continua a leggere