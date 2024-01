Esplosione all’inceneritore di Riccione, operai feriti: allertata Agenzia per l’ambiente



Dalle prime informazioni alcuni operai sarebbero rimasti feriti dalle esplosioni all’intero dell’inceneritore di Riccione, in provincia di Rimini. Allertata anche l’Agenzia per l’ambiente per la verifica dei eventuali fughe di sostanze pericolose.

Continua a leggere



Dalle prime informazioni alcuni operai sarebbero rimasti feriti dalle esplosioni all’intero dell’inceneritore di Riccione, in provincia di Rimini. Allertata anche l’Agenzia per l’ambiente per la verifica dei eventuali fughe di sostanze pericolose.

Continua a leggere

Continua a leggere