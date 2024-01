Fa la comparsa per un giorno a 77 euro, l’Inps gli toglie la pensione: “Mi è costato 19mila euro”



“Fare l’avvocato per finta per un giorno mi è costato 19mila euro” ha spiegato il pensionato altoatesino che ora ricorrerà ad avvocati e tribunali per farsi restituire un intero anno di pensione dall’Inps.

