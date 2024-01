Fanno esplodere un’auto in piazza a Capodanno: 3 minori tra i 15 e i 16 anni in comunità



Sono finiti in comunità 3 ragazzi tra i 15 e i 16 anni per aver dato fuoco a un’auto nella serata di Capodanno a Molfetta (Bari). I tre sarebbero indagati in concorso con altri 5 maggiorenni.

