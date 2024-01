Femminicidio Matteuzzi, altri 5 hater a processo per offese sui social: “Lui vittima per un anno e mezzo”



La Procura di Bologna ha citato in giudizio per il prossimo 17 ottobre due uomini e tre donne che sui social scrissero commenti ritenuti offensivi verso Alessandra Matteuzzi, la donna di 56 anni uccisa dall’ex fidanzato, il 28enne Giovanni Padovani. I cinque si vanno a unire a un altro gruppo di persone che già giovedì 25 gennaio saranno chiamate a difendersi per quanto espresso in rete sulla vittima di femminicidio.

Continua a leggere



La Procura di Bologna ha citato in giudizio per il prossimo 17 ottobre due uomini e tre donne che sui social scrissero commenti ritenuti offensivi verso Alessandra Matteuzzi, la donna di 56 anni uccisa dall’ex fidanzato, il 28enne Giovanni Padovani. I cinque si vanno a unire a un altro gruppo di persone che già giovedì 25 gennaio saranno chiamate a difendersi per quanto espresso in rete sulla vittima di femminicidio.

Continua a leggere

Continua a leggere