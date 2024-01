“Fleximan non è un eroe, autovelox salvano vite”: parla l’Associazione italiana Familiari e Vittime Strada



Francesco Carè, per 25 anni autista soccorritore e oggi addetto alla segreteria nazionale dell’AIFVS-APS, l’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, ha commentato a Fanpage.it le ‘imprese’ di ‘Fleximan’. “Gli autovelox servono per evitare incidenti mortali. La vita è una sola, non esiste un tasto reset”.

