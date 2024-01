Freddo artico e tempo stabile domani, poi domenica arriva la pioggia: le previsioni meteo del weekend



Sabato 13 gennaio e domenica 14 gennaio farà sicuramente freddo, in particolare in Piemonte e Lombardia, per quanto il tempo sarà abbastanza stabile. Precipitazioni possibili tra Liguria Toscana, Lazio, Campania e Calabria.

