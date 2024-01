Funerali Ester Palmieri, parenti di vittima e killer seduti insieme: “Il male non è sempre più forte”



Nella chiesa di Montalbiano di Valfloriana per i funerali Ester Palmieri, in prima fila i familiari della donna uccisa dall’ex ma anche i parenti dello stesso Igor Moser la cui famiglia si è seduta nello stesso banco per dare l’addio alla 37enne. “Allora non è sempre vero che il male è più forte del bene” ha sottolineato il parroco.

