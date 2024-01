Giallo a Trappeto, trovato cadavere in avanzato stato di decomposizione in spiaggia: indagini in corso



Un corpo è stato rinvenuto sulla spiaggia di Trappeto, nel Palermitano. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, indossava un giubbotto di salvataggio di colore arancione. Sul luogo del ritrovamento i sanitari del 118, la Capitaneria di Porto e i carabinieri che indagano per risalire all’identità della vittima e per capire cosa potrebbe essere avvenuto.

