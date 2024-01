Gianluca Vacchi lascia Ima, a lui 700 milioni di euro: “Nel mio futuro affari, social e mia figlia”



Gianluca Vacchi lascia la sua azienda di famiglia, la Ima, colosso del packaging con stabilimenti in giro per tutto il mondo, per un totale di 700 milioni di euro: “Resta parte di un lungo cammino che è durato 30 anni. Ora ho una famiglia, i padri cercano di rendersi autonomi”.

Continua a leggere



Gianluca Vacchi lascia la sua azienda di famiglia, la Ima, colosso del packaging con stabilimenti in giro per tutto il mondo, per un totale di 700 milioni di euro: “Resta parte di un lungo cammino che è durato 30 anni. Ora ho una famiglia, i padri cercano di rendersi autonomi”.

Continua a leggere

Continua a leggere