Gianni, morto da 4 anni sul divano di casa: nessuno lo ha mai cercato in tutto questo tempo



Gianni Guidi, il 71enne trovato mummificato in un’abitazione di Ancona, era morto da più di 4 anni. Lo ha stabilito il medico legale che ha svolto l’autopsia sul corpo dell’uomo. A trovare il cadavere è stato il fratello: i due non erano in buoni rapporti e nessun altro si è accorto del decesso.

Continua a leggere



Gianni Guidi, il 71enne trovato mummificato in un’abitazione di Ancona, era morto da più di 4 anni. Lo ha stabilito il medico legale che ha svolto l’autopsia sul corpo dell’uomo. A trovare il cadavere è stato il fratello: i due non erano in buoni rapporti e nessun altro si è accorto del decesso.

Continua a leggere

Continua a leggere