Giovanni morto a 21 anni nell’incidente in A7: testimone ha visto il momento prima dello schianto



L’incidente nel pomeriggio di ieri, 3 gennaio, al confine tra Liguria e Piemonte. Giovanni Gallori stava andando in montagna in un pulmino con quattro amici, che sono finiti in diversi ospedali a Torino, Novi Ligure e al San Martino di Genova. Due sono molto gravi.

