Il coro dello Zecchino d’Oro censurato in Cina per il brano “Forza Gesù”



Lo Zecchino d’Oro è stato censurato in Cina e non ha potuto eseguire il brano Forza Gesù: “Non sappiamo quali siano i motivi per cui la canzone non sia stata inserita in programma”, ha spiegato il direttore dell’Antoniano.

