Il giallo della scomparsa di Giacomo Solinas: sparito da oltre 200 giorni, ma spunta un video



Giacomo Solinas, 39enne di Gonnesa, è scomparso a luglio scorso poco prima di partire per la Costa Smeralda come lavoratore stagionale. Da allora si sono perse le tracce, ma la famiglia non crede all’allontanamento volontario: tutto quello che non torna nel giallo secondo la madre dell’uomo e il criminologo Gianni spoletti.

Continua a leggere



Giacomo Solinas, 39enne di Gonnesa, è scomparso a luglio scorso poco prima di partire per la Costa Smeralda come lavoratore stagionale. Da allora si sono perse le tracce, ma la famiglia non crede all’allontanamento volontario: tutto quello che non torna nel giallo secondo la madre dell’uomo e il criminologo Gianni spoletti.

Continua a leggere

Continua a leggere