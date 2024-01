Il papà della 13enne pestata dalle ex compagne di scuola: “Ragazze vanno aiutate, ma anche fermate”



“Sono ragazze che hanno dei problemi e per questo devono essere aiutate, ma vanno anche fermate”. È questo il commento del papà della 13enne picchiata da ex compagne di scuola con schiaffi, spintoni e calci mercoledì 24 gennaio. Il pestaggio è avvenuto in strada a Padova, nel pomeriggio, davanti una scuola media. L’uomo ha denunciato le tre 14enni ai carabinieri.

