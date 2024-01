Il treno se ne va e lascia due 14enni disabili da soli: stavano imparando a comprare un biglietto



La disavventura di due giovani la scorsa settimana in Veneto. Inizialmente si pensava che fossero scappati al controllo dell’educatore. In realtà avevano rincorso per un chilometro il treno su cui erano bloccati gli adulti.

Continua a leggere



La disavventura di due giovani la scorsa settimana in Veneto. Inizialmente si pensava che fossero scappati al controllo dell’educatore. In realtà avevano rincorso per un chilometro il treno su cui erano bloccati gli adulti.

Continua a leggere

Continua a leggere