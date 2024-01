In coma per 37 anni, Alessandro è morto: era il paziente in stato semi-vegetativo più longevo d’Europa



L’incidente in moto nel 1987 poi il coma per 37 anni: Alessandro Guarnieri, padovano, è morto nei giorni scorsi a Padova. il padre: “Non giudico chi la pensa in modo diverso dal mio. Credo nella possibilità che le nostre scelte incidano su ciò che siamo. Noi abbiamo scelto di proteggerlo”.

Continua a leggere



L’incidente in moto nel 1987 poi il coma per 37 anni: Alessandro Guarnieri, padovano, è morto nei giorni scorsi a Padova. il padre: “Non giudico chi la pensa in modo diverso dal mio. Credo nella possibilità che le nostre scelte incidano su ciò che siamo. Noi abbiamo scelto di proteggerlo”.

Continua a leggere

Continua a leggere