Incassa da solo la vincita al Gratta e Vinci, la moglie dell’amico: “I 2 milioni andavano divisi per tre”



La moglie di uno degli accusatori del Gratta e Vinci conteso tra tre amici nel Veronese: “I due milioni di euro vinti? Hanno comprato un biglietto in tre, hanno diviso le spese dell’acquisto dei biglietti in tre. Di conseguenza, la vincita doveva essere divisa per tre”.

