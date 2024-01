Influenza, i farmacisti: “Mancano medicinali per aerosol, ma nessun allarme. Attenzione agli antibiotici”



L’intervista di Fanpage.it ad Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani: “Al momento notiamo un arretramento del Covid e un aumento delle sindromi influenzali. Mancano i farmaci per aerosol ma siamo pronti a trovare soluzioni alternative. Non usare gli antibiotici per le infezioni virali”.

