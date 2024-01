Interviene per sedare una lite in piazza la notte di Capodanno: accoltellato un turista a Firenze



Un turista di 28 anni è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Santa Maria Nuova di Firenze, dopo essere stato accoltellato all’addome la notte di San Silvestro nel capoluogo toscano. Il giovane era in piazza della Signoria insieme alla moglie e stava partecipando ai festeggiamenti per l’anno nuovo. I carabinieri indagano sulla dinamica del fatto.

Continua a leggere



Un turista di 28 anni è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Santa Maria Nuova di Firenze, dopo essere stato accoltellato all’addome la notte di San Silvestro nel capoluogo toscano. Il giovane era in piazza della Signoria insieme alla moglie e stava partecipando ai festeggiamenti per l’anno nuovo. I carabinieri indagano sulla dinamica del fatto.

Continua a leggere

Continua a leggere