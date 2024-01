Invita l’amica a casa poi la stordisce, le sfregia il volto e la violenta per 20 ore: arrestato 46enne



Il 46enne avrebbe avvicinato la donna, che conosceva da tempo e che era già stata a casa sua in passato, invitandola nell’appartamento di Reggio Emilia per trascorrere la serata. La donna avrebbe accettato ma, una volta arrivati, per lei è iniziato un incubo.

