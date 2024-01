La 19enne salvata dalla polizia a Verona nega tutto: “Nessun sequestro, è stata colpa di mia sorella”



La ragazza di 19 anni rinchiusa in un edificio abbandonato a Verona e soccorsa dalla polizia lunedì 23 gennaio nega di essere stata vittima di violenze. In un’intervista la 19enne ha detto di non essere mai stata sequestrata o picchiata dal fidanzato, ragazzo di origini marocchine poco più che ventenne, arrestato per maltrattamenti: “Ha il cuore d’oro, mia sorella lo odia”.

